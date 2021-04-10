Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz şekilde halay çektiler
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Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz şekilde halay çektiler

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | Yaşam

- Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz şekilde halay çektiler Bursa'da bir düğün cemiyeti öncesinde onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak maskesiz bir şekilde sokak ortasında halay çekmesi vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

- Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz şekilde halay çektiler

BURSA - Bursa'da bir düğün cemiyeti öncesinde onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak maskesiz bir şekilde sokak ortasında halay çekmesi vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Görüntüler merkez Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde kaydedildi. Bir düğün cemiyeti öncesinde gelin alma merasimi için sokakta buluşan onlarca vatandaş sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz bir şekilde dakikalarca halay çekti. Koronavirüs salgınına aldırış etmeyerek davul zurna eşliğinde dans eden düğüncüler, vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekti.

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz şekilde halay çektiler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz şekilde halay çektiler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz şekilde halay çektiler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz şekilde halay çektiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:11:35. #1.15#
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