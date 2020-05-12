Sosyal mesafeli, cam fanuslu kafe müşterilerini koruyacak
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Sosyal mesafeli, cam fanuslu kafe müşterilerini koruyacak

Sosyal mesafeli, cam fanuslu kafe müşterilerini koruyacakSİVAS'ta müşterilerini soğuk havadan korumak için yapılan 'iglo' tarzı cam fanuslu kafe, sosyal mesafeli tasarımı ile müşterilerini koronavirüsten korumayı hedefliyor.

Sosyal mesafeli, cam fanuslu kafe müşterilerini koruyacak
12.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:26

Sosyal mesafeli, cam fanuslu kafe müşterilerini koruyacak

SİVAS'ta müşterilerini soğuk havadan korumak için yapılan 'iglo' tarzı cam fanuslu kafe, sosyal mesafeli tasarımı ile müşterilerini koronavirüsten korumayı hedefliyor.

Sivas'ta kafe işletmecisi Yunus Yıldız geçen yıl, kış aylarında soğuk hava nedeniyle müşterilerini soğuktan korumak için bahçesine Eskimolara özgü 'iglo' tarzı cam fanuslu alanlar yaptırdı. O dönem ilgi gören kafe, koronavirüs tedbirleri kapsamında şimdi müşterilerinin birbiriyle temasını azaltmada kullanılacak. Müşterilerin toplu olarak oturmasını engelleyen kafe bu şekilde koronavirüse müşterilerini koruyacak. Kafeye gelenler cam fanuslar içerisinde sosyal mesafeyi de koruduğu için virüse karşı kafede rahatlıkla oturabilecek. 12 fanusun bulunduğu kafe havadan drone ile görüntülendi.

Kafe hakkında bilgi veren Yunus Yıldız, "Sivas'ta geçen yıldan bu zamana kadar faaliyet gösteriyoruz. Sivas'ın akşamları ayrı bir soğuk oluyor. Yazın bile akşamları soğuk oluyor. Kışın zaten soğuk oluyor. İnsanlar genellikle dışarda vakit geçirmek istiyorlar ama soğuk olduğu için özellikle geceleri vakit geçiremiyorlardı. Bir fotoğraf gördüm, ondan esinlenerek böyle bir kafe yaptım" dedi.

'BİR MASANIN DİĞERİYLE ALAKASI YOK'

Ailelerin gönül rahatlığı ile kafede oturabilecekleri bir ortam sağladıklarını söyleyen Yıldız, "Bizim bu cam fanuslar özellikle ailelerin gelip yan masayla hiçbir teması olmadan oturabilecekleri bir sistem sağlıyor. Aileler gelip gönül rahatlığı ile burada oturabilecekler. Artık yeni sistemle garsonla bile teması kesmeye yönelik çalışmalarımız var. Özellikle masalarda tablet olacak ve garsonlar sadece siparişleri kapıdan verip dönecekler. Sitem artık buna dönüyor. Buna yönelik de hazırlıklarımız var. Artık koranavirüs hayatımızda var ve buna uygun olarak hareket etmek gerekiyor. Mümkün olduğu insanlarla teması kesip bu yönde hizmet vermeye çalışacağız. Buraya ayrıca sosyal mesafeli kafe diyebiliriz. Bir masanın diğer masayla alakası yok. Temas değil nefes bile alınıp verilmeyecek bir sistem. Şu an 12 adet cam fanusumuz var. Talep çok fazla ve Sivas Belediyesi izin verirse sayımızı yükseltmeyi planlıyoruz. Temas değil nefes bile alınıp verilmeyecek bir sistem" diye konuştu.

Sosyal mesafeli, cam fanuslu kafe müşterilerini koruyacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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