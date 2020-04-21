Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
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Elazığ, Polis, Yaşam

Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi

Elazığ'da, 17 kişinin çektiği fotoğrafı sosyal medyada tespit eden polis ekipleri, fotoğraftaki kimliği tespit edilen 5 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

21.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:01
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi

Elazığ'da, H.E., beraberindeki 16 arkadaşıyla bir iş yeri önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldı.

3 KİŞİ 15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, 12 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri, fotoğraftaki 17 kişiden kimliğini belirlediği H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E.'ye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı.

Polis ekiplerince fotoğraftaki diğer 12 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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