Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Türkiye'de bir süpermarketin hırsızlık ihtimaline karşı peynir paketlerine alarm kilidi taktığı fotoğraf karesi, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıları ikiye bölen karenin kurmaca mı yoksa peynir fiyatlarının artmasından kaynaklanan bir tedbir mi olduğu tartışma yarattı.

Türkiye'de bir süpermarketin hırsızlık ihtimaline karşı aldığı önlem sosyal medyada gündem oldu. Reyonda çekilen fotoğraf karesinde, paketine alarm kilidi vurulmuş peynir yer aldı. SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ Sosyal medyada kısa sürede etki yaratan fotoğraf karesi kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar peynir fiyatlarına değinirken bazıları ise çekilen fotoğrafın kurmaca olduğunu öne sürdü. RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI Tartışmalar sosyal medyada devam ederken iddiaların muhatabı süpermarketlerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan bir çok süpermarketin ambalajlı ürünler için alarm sistemi kullandığı biliniyor.