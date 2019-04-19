Sosyal Medyaya 1 Gün Ara: İngiliz Futbolculardan Irkçılığa 'Yeter' Boykotu

İngiliz futbolcular ırkçılığı protesto için sosyal medyayı boykot ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada ve maçlarda yinelenen ırkçı hakaretlere karşı İngiltere Profesyonel Futbolcular Sendikası tarafından greve çağrılan futbolcular, bir gün boyunca sosyal medya hesaplarına giriş yapmayacak.

Son birkaç aydır Premier Lig maçlarında Danny Rose ve Raheem Sterling gibi futbolculara yönelik ırkçı ve anti-semitik tezahüratların artması sendikayı önlem almak için harekete geçirdi. Sosyal medyadaysa en son Ashley Young, Muhammed Salah, Danny Welbeck, Raheem Sterling, Michy Batshuayi, Pierre-Emerick Aubameyang ve Musa Sissoko ırkçı saldırıların hedefi olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle