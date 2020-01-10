: Sosyal medyanın yeni gözdesi Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı

10.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:04

Son olarak Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında yaptığı açıklamalarda gündem olan Rus model Viktoria Odintcava, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan Odintcava, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Rus modelin "Doğal ortamımda" notuyla paylaştığı fotoğrafa 58 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum yorum geldi.

BALİ'DEKİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Viktoria Odintcava, iki gün önce de Bali'de çekilmiş bikinili pozunu Instagram hesabından paylaştı. Rus modelin, "Bali'ye üçüncü kez geliyorum. Farklı insanlarla karşılaşıyorum ve herkesin kendisiyle ilgili bir hikayesi var. Birçoğu uzun süre burada kalmayı seçiyor ve bazıları sonsuza kadar kalıyor" notuyla paylaştığı fotoğrafı ise 219 binin üzerinde beğeni aldı.

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