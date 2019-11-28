Sosyal medyadan yardım isteyen genç kızın davasını takip etmek için adliyeye geldiler

28.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:23

Erzurum'un Aziziye ilçesinde arkadaşlık teklifini reddeden genç kızı çalıştığı markette bıçakladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklu yargılanan sanık Murat Yıldırım, müşteki C.T. ile taraf avukatları katıldı. Genç kızın annesi A.T. ve babası H.T. de salonda hazır bulundu.

Müşteki C.T'nin sanığın tahliye edilmesi ihtimaline karşı dün sosyal medya hesabı üzerinden endişelerini içeren 5 sayfalık not yazarak yardım istemesi üzerine adliye önünde bir araya gelen bir grup vatandaş, genç kıza destek verdi.

C.T, beyanında sanık Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin tamamlanmasını isteyerek, suçun mahiyeti ve delil durumu göz önünde bulundurularak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Yıldırım, savunmasında olaydan önce C.T'nin kendisini aradığını öne sürerek, karakola gidip şikayetçi olduğunu söyledi.

Karakoldan ikna edilerek gönderildiğini savunan Yıldırım, "Onlar beni rahatsız etti, ben onları rahatsız etmedim. Pişmanım. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Müşteki avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Yıldırım'ın avukatı ise dosya kapsamındaki deliller toplandığı ve kaçma şüphesi bulunmadığından müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Baronun davaya müdahillik talebi reddedildi

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti başkanının görüşünü sorduğu cumhuriyet savcısı, suçtan doğrudan zarar görmemesi ve komisyonun tüzel kişiliğinin bulunmaması nedeniyle davaya katılma talebinin reddi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, komisyonun suçtan doğrudan zarar görmemesi ve tüzel kişiliğinin bulunmamasından dolayı davaya katılma talebini reddetti.

Tutuklu sanık Yıldırım'ın mevcut halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

"CMK'nin 237. ve 247. maddesinin ivedilikle değiştirilmesi talebimiz var"

Baro Başkanı Göğebakan, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avukatlık Kanunu'na göre bazı yasal yükümlülüklerinin bulunduğunu söyledi.

Göğebakan, şunları ifade etti:

"Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesi gereğince insan haklarını korumak ve savunmak adına yasal yükümlülüklerimiz var. Bunu davaya katılma yoluyla koruyup savunamayacaksak nasıl savunacağımızı merak ediyoruz. Yani pankart açarak mı biz savunacağız? Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddelerince katılma durumu düzenleniyor. Buradan bütün siyasilere, siyasal iktidara ve yasa koyuculara çağrım var.

CMK'nin 237. ve 247. maddesinin ivedilikle değiştirilmesi talebimiz var. Bu tür katılma taleplerimizin kabul edilmesinde yarar var."

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 13 Ekim 2018'de Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtinde tarafların çalıştığı markette yaşandığı, sanık Murat Yıldırım'ın müşteki C.T'ye yönelik karşılıksız ve platonik gönül bağı kurduğu anlatılıyor.

C.T'nin rahatsız olması üzerine durumu bildirdiği iş yeri sorumlusunca Yıldırım'ın işten çıkarıldığı anlatılan iddianamede, Yıldırım'ın iş yerinde çalışan diğer kişilere sürekli C.T'den bahsetmesinin müştekiye karşı zaafının takıntı haline geldiğini gösterdiği belirtiliyor.

İddianamede, Yıldırım hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğince düzenlenen rapora göre cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığının tespit edildiğine yer veriliyor.

Yıldırım'ın işten ayrıldıktan sonra da eylemlerini sürdürdüğü kaydedilen iddianamede, sanığın olay yerine bıçakla gelmesi ve C.T'yi defalarca bıçaklaması, bir eliyle de kaçmasına engel olması ve olaydan önce öldüreceği yönünde hareketlerinin bulunmasının müştekiyi başından beri öldürme düşüncesi ve kararlılığında olduğununu gösterdiği ifade ediliyor.

İddianamede, Yıldırım'ın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA