SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

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SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SOSYAL medya üzerinden paylaşımda bulunarak uyuşturucu pazarladıkları tespit edilen 2 şüpheli Fatih'te yakalandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - SOSYAL medya üzerinden paylaşımda bulunarak uyuşturucu pazarladıkları tespit edilen 2 şüpheli Fatih'te yakalandı.

Fatih, Silivrikapı Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan polis, bu adrese operasyon düzenledi. Ekipler önce evden çıktığı tespit edilen M.H.K.'yı yakaladı. Şüphelinin üstünden 6 gram uyuşturucu ve 6 hap ele geçirildi. Eve yapılan baskında D.B.Ş. de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 1 kilogram 247 gram uyuşturucu. 110 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden 'Toplu alımlarda indirim', 'Her iki yakada da servisimiz vardır' şeklinde paylaşım yaparak, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU PAZARLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Silivrikapı, Uyuşturucu, Fatih, Medya, Güncel, Haberler

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