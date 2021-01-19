Sosyal medyadan eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı
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Sosyal medyadan eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı

19.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:40

İzmir'de esnaflık yapan Y.A. sosyal medyadan eşine mesaj atan Ş.A.'ya tuzak kurdu. Öfkeli Y.A., eşinin hesabından Ş.A. ile buluşma ayarladı. Ş.A., buluşma yerinde kadının eşini görünce neye uğradığını şaşırdı. Y.A. yanında getirdiği bıçak ile Ş.A.'yı bıçaklarken, hastaneye kaldırılan Ş.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, geçen gün Buca Kaymakamlık binasının yakınlarında gerçekleşti. Buca'da esnaflık yapan Y.A., sosyal medya üzerinden eşine arkadaşlık teklifi gönderip mesaj atan 22 yaşındaki Ş.A.'nın mesajlarını gördü. Eşinin sosyal medya hesabından gence mesaj atan Y.A., daha sonra Ş.A.'ya buluşma teklifinde bulundu.

BULUŞMAYA GİDİNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, Ş.A. kadınla buluşacağını düşünerek bu teklifi kabul etti. İkili kaymakamlık binasının yakınlarında buluşmaya karar verdi. Fakat Ş.A. buluşma yerine geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. Genç adam karşısında kadın yerine Y.A.'yı görünce panik yaşadı. Burada ikili arasında tartışma yaşandı.

GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tartışma sırasında cebinden bıçak çıkaran Y.A, Ş.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Ş.A. ameliyata alınırken suç aleti bıçakla kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Y.A'nın ilk ifadesinde, "Aslında konuşmak için çağırdım ama bir anda kontrolümü kaybettim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Sosyal medyadan eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı
Haber Yorumları (10)
MANŞET: HAKE TMİŞ AMA ADAMIN ELİNDE PATLAMASA BARİ
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CAPON: Evli kadına aklını takarsan olacağı bu.
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REALİST: adam haklı hemde yerden göğe kadar kontrolü kaybetmeside normal şöyleki araba bile hızlı gidince kontrolü kaybedebiliyor insan
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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