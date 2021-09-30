Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu - Haberler
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Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu

Küçükçekmece'de esnaflık yapan Bedri Aslan, sosyal medya üzerinden eşi için iki elbise sipariş verdi. Üç gün sonra gelen siparişini kapıda ödeme sistemiyle 240 lira ödeyerek alan Aslan, paketi açtıktan sonra büyük bir şok yaşadı. Poşetin içine çocuk elbisesi koyulduğunu gören Aslan, firmaya ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşadıklarına sitem eden adam, ''Parası çok önemli değil ama insanlar mağdur olmasın. Şimdi eşim de sevinmişti, o da üzüldü, ben de üzüldüm. Şikayette bulunacağım" dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi'nde esnaflık yapan bir çocuk babası Bedri Aslan, sosyal medya sayfası üzerinden gördüğü iki elbiseyi eşine almak için sipariş verdi. Üç gün sonra verdikleri sipariş kargo çalışanı aracıyla kapıya gelirken, Aslan kapıda ödeme yöntemiyle 240 TL para ödedi.

Aslan ise iki poşet içine koyulmuş kargoyu açtığında şok yaşayarak, bir tane kız çocuk elbisesi ile karşılaştı.Neye uğradığını şaşıran adam önce kargo elemanını aradı ancak kendisinin bilgisi olmadığını söyledi.

Daha sonra elbiseyi aldığı sosyal medya sayfasına telefonla ulaşan Bedri Aslan, mesajların okunduğunu ancak cevap verilmediğini söyledi. Bunun üzerine Aslan, sayfa hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu.

Hem kendisinin hem de eşinin üzüldüğünü ve şok yaşadıklarını anlatan Bedri Aslan, "Ben eşime internet üzerinden iki takım elbise beğendim, siparişini verdim. Sipariş verdikten 3 gün sonra bugün kargo geldi. Açtıktan sonra çıkan bir tane çocuk elbisesi. Aradık hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Hiçbir şekilde cevap vermiyorlar, ne mesajlara cevap vermiyor, mesajlar görülüyor ama cevap vermiyorlar. Ben de bunların dolandırıcı olduğunu ve insanları kandırdığını anladım. Başka vatandaşlarını mağdur olmaması, dolandırılmaması için, kargonun bu paketi açması lazım. Açamayız diyor ama insanlar dolandırılıyor. 240 TL falan ödedim, parası çok önemli değil ama insanlar mağdur olmasın, niye böyle yapıyorlar. Şimdi eşim de sevinmişti, o da üzüldü, ben de üzüldüm. Şikayette bulunacağım" diye konuştu.

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Haber: Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, gelen kargoyla şoke oldu - Haberler
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