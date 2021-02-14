Sosyal medyadaki provokatif Gara paylaşımlarına soruşturma (2)
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Sosyal medyadaki provokatif Gara paylaşımlarına soruşturma (2)

14.02.2021 17:40 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:46
Sosyal medyadaki provokatif Gara paylaşımlarına soruşturma (2)

HDP'Lİ 2 İSME SORUŞTURMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gara paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

HDP'Lİ 2 İSME SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gara paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Tespiti yapılan paylaşımlarla ilgili olarak; 27'nci dönem Milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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