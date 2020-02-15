Sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı

15.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:55

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile istihbarat ekipleri, sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen E.Y., M.K.,H.G., M.Ş.D., M.Y., M.Ç., L.Ç. ve A.Ç. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA