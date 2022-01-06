Son dakika... Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika... Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Son dakika... Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Arguvan'da meydana gelen olayda, sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliye yönelik jandarma tarafından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(Hatice Yetmen-İHA)

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