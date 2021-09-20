Sosyal medyada soyadını değiştiren Ece Erken'den 'Ayrılık' iddialarına fotoğraflı yanıt - Haberler Magazin
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Sosyal medyada soyadını değiştiren Ece Erken'den "Ayrılık" iddialarına fotoğraflı yanıt

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kısa bir süre önce dünyaevine giren Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in ayrılacağı iddia edildi. Hatta Erken'in sosyal medya hesabından soyadını da değiştirmesiyle güçlenen iddialara fotoğraflı bir yanıt geldi. Erken, ailecek çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dalgalı bir birliktelikten sonra dünyaevine giren ünlü sunucu Ece Erken'in evliliğini bitireceği iddiaları ortaya atıldı. Bir süre bu iddialarla ilgili konuşmayan Erken, ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla yanıt verdi.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

İkili hakkındaki ayrılık dedikodusunu güçlendiren detay da ikilinin Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakıp, Erken'in eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları da kaldırmasıydı.

Ünlü sunucu ayrıca, Instagram profilindeki 'Myazıcıoğlu' soyadını da sildi. Bu hamlelerden sonra çiftin hakkında, boşanacağı ileri sürüldü. Haberler karşısında sessiz kalan Ece Erken, oğlu Eymen'i de alıp tatile çıkarken, Mahmutyazıcıoğlu Instagram hesabını kapattı.

NAZAR BONCUĞU EMOJİSİ KOYDU

Ünlü çift aralarındaki buzları eritti. Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve kızları ile oğlu Eymen'in yer aldığı fotoğrafa kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Soyadı kısmına da 'Mahmutyazıcıoğlu' ekleyen sunucu her şey yolunda mesajı verdi.

Sosyal medyada soyadını değiştiren Ece Erken'den 'Ayrılık' iddialarına fotoğraflı yanıt

Sosyal medyada soyadını değiştiren Ece Erken'den
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Sosyal medyada soyadını değiştiren Ece Erken'den 'Ayrılık' iddialarına fotoğraflı yanıt - Haberler Magazin
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