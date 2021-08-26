Sosyal medyada müstehcen yayın yapan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Kadınların fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapan Afganistan uyruklu B.A., isimli şüpheli gözaltına alındı.
Kadınların fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapan Afganistan uyruklu B.A., isimli şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kadınların müstehcen fotoğraf ve görüntülerini yayınladığı tespit edilen Afganistan uyruklu B.A. isimli kişi dün polis ekiplerince Arnavutköy'de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Müstehcenlik" suçundan adli işlem yapılarak sınır dışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı