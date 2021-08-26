Sosyal medyada müstehcen yayın yapan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
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Sosyal medyada müstehcen yayın yapan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada müstehcen yayın yapan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadınların fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapan Afganistan uyruklu B.A., isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kadınların fotoğraf  ve videolarını çekerek, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapan Afganistan uyruklu B.A., isimli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kadınların müstehcen fotoğraf ve görüntülerini yayınladığı tespit edilen Afganistan uyruklu B.A. isimli kişi dün polis ekiplerince Arnavutköy'de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Müstehcenlik" suçundan adli işlem yapılarak sınır dışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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