Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında!

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan A.Ş. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük A.Ş.'yi Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı.

A.Ş.'nin "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ATATÜRK VE ÖZGECAN ASLAN'A AĞIR SÖZLER

"Sapık Alihan" adlı Youtube kanalında A.Ş. isimli şahsın, paylaştığı videolar sosyal medyada infial yarattı. Paylaştığı videoda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf etti. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Başka videolarında ise 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden A.Ş. için Twitter'da kullanıcılar, #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle tutuklanma çağrısında bulundular.

İşte gözaltı anından kareler;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK