Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında!

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK - Haberler | Güncel

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan A.Ş. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük A.Ş.'yi Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı.

A.Ş.'nin "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ATATÜRK VE ÖZGECAN ASLAN'A AĞIR SÖZLER

"Sapık Alihan" adlı Youtube kanalında A.Ş. isimli şahsın, paylaştığı videolar sosyal medyada infial yarattı. Paylaştığı videoda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf etti. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Başka videolarında ise 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden A.Ş. için Twitter'da kullanıcılar, #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle tutuklanma çağrısında bulundular.

İşte gözaltı anından kareler;

Sosyal medyada hakaretleri nedeniyle tepki gören kişi yakalandı
Sosyal medyada hakaretleri nedeniyle tepki gören kişi yakalandı
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken 'Sapık Alihan' gözaltında!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman oldu? Kıbrıs Barış Harekatı tarihçesi!
Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman oldu? Kıbrıs Barış Harekatı tarihçesi!
Ahu Sungur takipçisine ne cevap verdi?
Ahu Sungur takipçisine ne cevap verdi?
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:45:17. #1.15#
title