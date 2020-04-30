Sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaştı

Karantina günlerini arkadaşlarıyla birlikte geçiren model Cara Delevingne (27), sosyal medya hesabından, "Şimdi çılgınca bir şey yapacağım" diyerek telefon numarasını paylaştı

İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Takipçilerine seslenen ünlü model, "Herkese selam, umarım iyi ve güvendesinizdir. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz." dedi.

HAYRANLARI İNANAMADI

Delevingne'in bu videosundan sonrasını merak içinde bekleyen hayranları gerçekten de ünlü modelin telefon numarasını paylaştığını gördü.

Ünlü model, profilinde paylaştığı link üzerinden kendisine mesaj atılmasını sağladı. Paylaştığı linke tıklayıp mesaj atanlar ise gerçekten Cara Delevingne ile konuşmaya başladılar.& ;