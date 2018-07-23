Sosyal Medya Fenomeni Orkun Işıtmak, Film Yıldızı Oluyor
Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Orkun Işıtman, bir film projesi için kameralar karşına geçiyor.
Oyun videolarıyla tanınan ve youtube'ta 3,5 milyondan fazla abone sayısına ulaşarak dikkatleri üzerine çeken Orkun Işıtmak, "İyi Oyun" adlı gençlik filminin kadrosuna seçildi.
DÜNYANIN İLK E-SPOR FİLMİ OLACAK
Doruk Acar, Hakan Baş, Alper Özdemir ve Alper Çağlar'ın kurduğu Eludis Production'un imza attığı film, dünyada esports üzerine yapılan ilk film olma özelliğini taşıyor. Emre Sirel'in yazdığı, Netflix'in ilk yerli projesi "The Protector"da da görev alan Umut Aral'ın ise yönettiği filmde Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Bahar Şahin ve Kaan Sevi de rol alıyor.Filmin bugün başlayan çekimlerinin İstanbul ve civarında 4 haftada tamamlanması planlanıyor. "İyi Oyun" filminin görüntü yönetmenliğini ise Sebastian Weber yapıyor.
YORUMLAR (5)
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filmi çekilmeyen bir feno sen kalmıştın tam olduCevap Yaz Yayından Kaldır
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bi sen eksiktinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben almanyada yasiyom burda cocuklar bile almanca konusuyoCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BUNLAR YOUTUBER OLMASA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN BİR İŞÇİDEN BAŞKA BİRŞEY OLAMAZLARDI . ZATEN BİR ENES BATUR VAR TAKİPÇİLERİ 4 YAŞINDAN 16 YAŞINA KADAR OLAN ÇOLUK ÇOCUKLAR . KENDİ YİĞİNLERİMDEN BİLİYORUM . BİRİ 5 DİĞERİ 7 YAŞINDA ENESİ İZLİYORLAR .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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sosyal medyanın emekçi ve başarılı çocuklarıCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır