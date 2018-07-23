Sosyal Medya Fenomeni Orkun Işıtmak, Film Yıldızı Oluyor

Oyun videolarıyla tanınan ve youtube'ta 3,5 milyondan fazla abone sayısına ulaşarak dikkatleri üzerine çeken Orkun Işıtmak, "İyi Oyun" adlı gençlik filminin kadrosuna seçildi.

DÜNYANIN İLK E-SPOR FİLMİ OLACAK

Doruk Acar, Hakan Baş, Alper Özdemir ve Alper Çağlar'ın kurduğu Eludis Production'un imza attığı film, dünyada esports üzerine yapılan ilk film olma özelliğini taşıyor. Emre Sirel'in yazdığı, Netflix'in ilk yerli projesi "The Protector"da da görev alan Umut Aral'ın ise yönettiği filmde Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Bahar Şahin ve Kaan Sevi de rol alıyor.Filmin bugün başlayan çekimlerinin İstanbul ve civarında 4 haftada tamamlanması planlanıyor. "İyi Oyun" filminin görüntü yönetmenliğini ise Sebastian Weber yapıyor.