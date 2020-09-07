Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu
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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Eyüpsultan'da bulunan adresine önceki gün ikinci bir operasyon daha düzenledi. Baskında Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin "Makak" cinsi "Koko" isimli maymununa el konularak koruma altına alındı.

07.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:41

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye polis tarafından ikinci kez maymun operasyonu yapıldı. "Maymunum 'Koko'yu geri aldım" diyen İzgi'nin kaçak yollarla farklı bir maymun edindiğini tespit eden polis, ikinci maymunu da düzenlediği baskınla koruma altına aldı.

Ferit Zengin'in Milliyet'te yer alan haberine göre, düzenlenen operasyonda İzgi'nin yine kaçak yollarla Türkiye'ye soktuğu belirlenen ikinci bir 'Makak' cinsi maymun daha ele geçirildi. Bakılması yasak olan maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

5 AY ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi sosyal medyada görüntüsünü paylaştığı 'Koko' isimli maymun için polis ekipleri 5 ay önce operasyon düzenlemişti. El konulan maymun korumaya alınmıştı.

BAŞKA MAYMUN SAHİPLENMİŞ

İzgi, geçen ay yaptığı açıklamada "Maymunum Koko'yu geri aldım. En mutlu günüm" ifadesini kullanmıştı. Ancak ilk operasyonda ele geçirilen Koko isimli maymunun halen koruma altında olduğunu belirleyen ekipler, İzgi'nin adresine düzenlediği ikinci operasyonda ele geçirdikleri maymunun Koko olmadığını ve Koko gibi ülkeye kaçak sokulduğunu belirledi.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu
Haber Yorumları (3)
AVNİ: bu erkekmi yoksa kızmı la.
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OKO: Bakamlım test ediyom seni şuan ..
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MAYKIL NAYT: yasaksa yasağa uy. . .
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