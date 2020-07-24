Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Selülitli fotoğrafları ile çok konuşulan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yeni paylaştığı bikinili fotoğrafları ile adeta meydan okudu. Duygu Özaslan'ın kalp emojisiyle paylaştığı cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Geçtiğimiz günlerde selülitli fotoğrafı ile magazin gündemine bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram hesabından yeni paylaştığı bikinili fotoğrafları ile adeta eleştirilere yanıt verdi.

PEMBE BİKİNİSİYLE CESUR POZLAR VERDİ

Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi olan Duygu Özaslan, pembe bikinisiyle verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Özaslan'ın söz konusu paylaşımına 177 binden fazla beğeni ve 3 binin üzerinde yorum geldi.

Paylaşıma, Youtube fenomeni Mehtap Algül ve oyuncu Serel Yeleli gibi ünlü isimlerin de yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.