Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
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Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir

Ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medyada kendisinin "vatan haini" ilan edildiğini hatırlatıp sosyal medya düzenlemesi için "Siber zorbalık vakalarıyla mücadele için tabii ki hukuki çözümler, birtakım yaptırımlar ve denetlemeler olabilir" ifadelerini kullandı.

15.07.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:21

Son günlerde gündemde olan sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat "Attığım bir tweet nedeniyle vatan haini, terörist ilan edildiğim zaman çok incindim. 5-6 sene önce vatan haini ve terörist ilan edildim. O dönem çok incindiğim, zorlandığım bir zaman dilimiydi. Siber zorbalık vakalarıyla mücadele için tabii ki hukuki çözümler, birtakım yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarıp, insanların birbirine karşı öfkesini ve hırsını azaltmak." ifadelerini kullandı.

"SİBER ZORBALIKLA MÜCADELE İÇİN NEFRET SÖYLEMLERİNİ AZALTMAK LAZIM"

YouTube'da Ayşegül Doğan Soruyor programına konuk olan Saat, önemli açıklamalarda bulundu. Saat, geçtiğimiz yıllarda bir dönem kendisinin de sosyal medyada vatan haini ilan edilmesi ve gündemdeki sosyal medya düzenlemesi hakkında şunları söyledi: Siber zorbalık vakalarıyla mücadele için tabii ki hukuki çözümler, birtakım yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarıp, insanların birbirine karşı öfkesini ve hırsını azaltmak. İnsanlara siber zorbalık yapmayacak bir sakinliği, dinginliği, pozitif eleştirmeyi öğretmek lazım. Bu örnek teşkil eden her figür için gereklidir. Bunu sadece liderler bazında söylemiyorum ama önce onlar, önce mecliste yumruklar atılmasın, düşünerek konuşalım.

"VATAN HAİNİ İLAN EDİLDİĞİM ZAMAN ÇOK İNCİNDİM"

Attığım bir tweet nedeniyle vatan haini, terörist ilan edildiğim zaman çok incindim. 5-6 sene önce vatan haini ve terörist ilan edildim. O dönem çok incindiğim, zorlandığım bir zaman dilimiydi. Bu nefreti eğitmek, kitlesel düzeydeki öfkeyi yavaş yavaş iyileştirmek gerekir."

Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Haber Yorumları (1)
İSLAM: baskasina küfür etmek insanlik degildir, tabi Düzenleme lazim
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