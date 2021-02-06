Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızını boğmaya çalışan anne, ölen yavrularının başında 5 gün bekleyen köpeği hatırlattı
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Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızını boğmaya çalışan anne, ölen yavrularının başında 5 gün bekleyen köpeği hatırlattı

06.02.2021 14:04 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:27
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızını boğmaya çalışan anne, ölen yavrularının başında 5 gün bekleyen köpeği hatırlattı

Bugün Kocaeli'nde kızını boğmaya çalışıp döven annenin videosunun ortaya çıkması sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar, Van'da eksi 20 derecede donan 2 yavrusunun başından ayrılmayan köpeği hatırlatarak cani anneyi eleştiren yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Van'da anne köpeğin eksi 20 derecede donan 2 yavrusunun başında, kar altında 5 gündür beklemesi görenleri duygulanmıştı. Zaman zaman yavrularını yalayıp koklayan ve yanında yatan köpek, soğuktan telef olan yavrularının başından bir an olsun ayrılmamıştı.

ÖZ KIZINI BOĞMAYA KALKTI

Bugün ise sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda, bir annenin 8-9 yaşlarındaki kızını boğmaya çalışması ve dövmesi yer aldı. Odada kadının diğer iki çocuğunun da bulunduğu görülürken; olayın 3 ay önce yaşandığı ve çocukların devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

TEKRAR GÖZALTINDA

Öte yandan 3 ay önce gözaltına alınıp serbest bırakılan kadın, videonun ortaya çıkmasından sonra yeniden gözaltına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da anne hakkında adli sürecin devam etmekte olduğunu belirterek, "Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları ise Van'daki ölen yavrularının başından bir an olsun ayrılmayan köpeğin merhametine atıfta bulunarak binlerce tweet ile tepkilerini dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızını boğmaya çalışan anne, ölen yavrularının başında 5 gün bekleyen köpeği hatırlattı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızını boğmaya çalışan anne, ölen yavrularının başında 5 gün bekleyen köpeği hatırlattı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızını boğmaya çalışan anne, ölen yavrularının başında 5 gün bekleyen köpeği hatırlattı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızını boğmaya çalışan anne, ölen yavrularının başında 5 gün bekleyen köpeği hatırlattı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızını boğmaya çalışan anne, ölen yavrularının başında 5 gün bekleyen köpeği hatırlattı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızını boğmaya çalışan anne, ölen yavrularının başında 5 gün bekleyen köpeği hatırlattı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızını boğmaya çalışan anne, ölen yavrularının başında 5 gün bekleyen köpeği hatırlattı
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