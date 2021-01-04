Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesini kopyalamışlar
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Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesini kopyalamışlar

04.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:30

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın yeni girişimi Exxen'de bulunan kullanıcı sözleşmesindeki linklerin BluTV'ye yönlendirildiği ortaya çıktı. BluTV'den kopyalanıp yapıştırıldığı anlaşılan sözleşme ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken söz konusu hata an itibarıyla düzeltilmiş durumda.

Bir Twitter kullanıcısı paylaştığı videoda, Exxen kullanıcı sözleşmesindeki bazı linklerin kullanıcıları BluTV'ye yönlendirdiğini ortaya çıkardı.

Webtekno'da yer alan habere göre, BluTV'nin sözleşmesinden kopyalanarak Exxen'e yapıştırılan sözleşmede BluTV yazan yerlerin silinerek Exxen'e çevrildiği ancak bağlantının silinmediği anlaşıldı.

Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesi kopyalamışlar

SORUN DÜZELTİLDİ

Bağlantının silinmemesi ile birlikte Exxen'e tıklayan kullanıcılar BluTV'ye yönlendirildi. Kopyala-yapıştır yapmanın sonucunda ortaya çıkan hata, kısa bir süre sonra düzeltildi.

HATALAR ŞİKAYETLERİ BERABERİNDE GETİRMİŞTİ

Yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başlayan Exxen'deki hatalar ve problemler kullanıcıların şikâyetlerine neden oldu.

BLUTV KURUCUSU DA KONUYA DAHİL OLDU

BluTV'nin kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ da sosyal medya hesabı Instagram'dan hikaye paylaşıp, "BluTV aman dikkat" dedi.

Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesi kopyalamışlar
Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesini kopyalamışlar
Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesini kopyalamışlar
Haber Yorumları (2)
NE SANDINIZ: BU ADAMIN HANGİ PROJESİ ORİJİNAL Kİ?NE SANDINIZ?
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HARBİ JOJUK: acunun kulağına bakın mr spark gibi. . uzaylı bunlar ruhunu satmışlar. .
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500
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