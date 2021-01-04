Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesini kopyalamışlar

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın yeni girişimi Exxen'de bulunan kullanıcı sözleşmesindeki linklerin BluTV'ye yönlendirildiği ortaya çıktı. BluTV'den kopyalanıp yapıştırıldığı anlaşılan sözleşme ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken söz konusu hata an itibarıyla düzeltilmiş durumda.