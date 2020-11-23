Sorkun'da parke taşı döşeme çalışmaları
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Sorkun'da parke taşı döşeme çalışmaları

23.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:34
Sorkun'da parke taşı döşeme çalışmaları

Güdül Belediyesince Sorkun Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

Güdül Belediyesince Sorkun Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sorkun Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ettiği belirtilerek, Sancakcı Sokak ile diğer sokaklarda da çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye olarak mahallelerde meydan düzenlemesiyle birlikte parke taşı döşeme çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek, "Güdül ilçesinin tüm köylerini başkent Ankara'ya yakışır köyler ya da mahalleler yapmaya çalışıyoruz. Tüm mahallelere çocuk parkları kurduk ve çok sayıda köyün meydan düzenlemesini tamamladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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