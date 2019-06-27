Sorgun'da yeni hükümet binası için anket çalışması sonuçlandı

Sorgun Kaymakamlığı'nın, ilçeye yapılması planlanan yeni hükümet binasının yerinin tespiti için yaptırdığı anket çalışması sonuçlandı.

Kaymakam Mustafa Altınpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ankete katılanların yüzde 47'sinin yeni hükümet konağının eski buğday pazarına yapılmasını istediğini belirtti.

Anket sonuçlarının kesin belirleyici olmamakla birlikte, vatandaşların istek ve görüşleri doğrultusunda bir çalışma yapılacağı aktaran Altınpınar, "Yeni ekonomik önlemler çerçevesinde bir çok projenin iptali yapılmış olsa da Türkiye'de yapılacak 13 hükümet konağından birinin Sorgun'a yapılacak olması bizler için büyük bir fırsattır." dedi.

Altınpınar, hükümet konağının yapılacağı yeri ile ilgili Yeşilyurt İlkokulu eski binasının olduğu bölge, eski hastanenin yeri, yıkılan toprak mahsulleri ofisi arazisi, eski buğday pazarının yeri olmak üzere 4 alternatif yer üzerinde anket çalışması yapıldığını ifade ederek, "2 bin 371 kişinin katıldığı anketimiz sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre yüzde 47 eski buğday pazarını isterken diğer alanların oranı ise yüzde 18 ve yüzde 17 oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA