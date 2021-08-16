Sorgun'da köy yollarında asfaltlama çalışması sürüyor

Yozgat'ta Sorgun Özel İdare Müdürlüğü köy yollarında asfaltlama çalışmasını sürdürüyor.

Yozgat'ta Sorgun Özel İdare Müdürlüğü köy yollarında asfaltlama çalışmasını sürdürüyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, bu yılki çalışmalar kapsamında 8 köy yolunun asfalt kaplama yapılmasının planlandığını ve bunlardan 7'sinde çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Kayhan, Küçüktaşlık ve Büyüktaşlık köyü arasındaki 1,5 kilometrelik asfaltın bozulduğunu, bu nedenle yolun sökülüp yeniden 1. kat asfalt kaplama yapıldığını ifade ederek "Karaburun köyü yolunda 2, Veliöldük'te 4, Kodallı-Kodallı Çiftliği arasında 8, Tuzlacık'ta 2, Günpınar köyü yolunda 4 kilometre 2. kat asfalt çalışması yapıldı. Yine bu yılın planlaması içerisinde bulunan Küçük Eynelli köyü yolunda çalışmalara kısa sürede başlanacak ve burada da 4 kilometre yol 2. kat asfalt ile kaplanacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen