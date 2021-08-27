Sorgun'a biyolojik atık su arıtma tesisi kuruluyor
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Sorgun'a biyolojik atık su arıtma tesisi kuruluyor

Sorgun'a biyolojik atık su arıtma tesisi kuruluyor
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sorgun Belediyesi'nin girişimleriyle ilçeye biyolojik atık su arıtma tesisi kurulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sorgun Belediyesi'nin girişimleriyle ilçeye biyolojik atık su arıtma tesisi kurulacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, düzenlediği basın toplantısında, kurulacak tesis ile su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi planladıklarını söyledi.

Gelecekte insanları bekleyen en büyük sorunun su sorunu olacağını dile getiren Ekinci, tesis ile arıtılan suların sulama alanında rahatlıkla kullanılabileceğini belirtti.

Ekinci, ilçe merkezine 7 kilometre mesafede kurulacak olan tesisin hem Eğriöz Deresi'nin hem de Gelingüllü Barajı'nın su kalitesinin iyileşmesine katkı sağlayacağını anlatarak, "Toplam bütçesi 9 milyon 440 bin 811 avro olan projenin, yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9'u ise Sorgun Belediyesi tarafından finanse edilmektedir. Günlük 9 bin metreküp atık su arıtacak olan tesis, Eğriöz Deresi yakınında inşa edilmektedir ve 2022 Ağustos ayında devreye alınacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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