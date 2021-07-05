Sörf yaparken hırsızlar malzemelerini çaldı

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Sörf yaparken hırsızlar malzemelerini çaldı

Sörf yaparken hırsızlar malzemelerini çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 bin 500 avro değerindeki sörf malzemelerini çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 bin 500 avro değerindeki sörf malzemelerini çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi Fener Plajı mevkiinde sörf yapan Sezgin Yıldırım adlı vatandaşın kıyıya bıraktığı sörf tahtası, sörf uçurtması, bel kemeri ve kontrol barı çalındı. Sörf yapıp kıyıya dönen Yıldırım, malzemelerini yerinde göremeyince şok yaşadı. Yıldırım'ın jandarmaya yaptığı müracaat sonrası JASAT Timleri ve Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların E.D. ve E.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. 2 şüpheli, yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 2 bin 500 avro değerindeki malzemeler Sezgin Yıldırım'a teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sörf yaparken hırsızlar malzemelerini çaldı - Haberler
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