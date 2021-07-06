Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık
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Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık

Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sezgin Yıldırım'ın kıyıya bıraktığı 2 bin 500 Euro (25 bin TL) değerindeki sörf tahtası ve ekipmanlarını çaldıkları belirlenen ve 5 gün sonra jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sezgin Yıldırım'ın kıyıya bıraktığı 2 bin 500 Euro (25 bin TL) değerindeki sörf tahtası ve ekipmanlarını çaldıkları belirlenen ve 5 gün sonra jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde sörf tahtası ve ekipmanlarını sahipsiz, çöpe atılacak malzeme sanıp aldıklarını, çalmadıklarını ileri sürdü.

Almanya'dan tatil için gelen Sezgin Yıldırım'ın Akyarlar Mahallesi, Fener Plajı mevkiinde, arkadaşları ile konuştuğu sırada kıyıya bıraktığı toplam 25 bin TL değerindeki sörf tahtası, uçurtması, bel kemeri ve kontrol barı geçen 29 Haziran'da saat 18.00 sıralarında çalındı. Yıldırım'ın şikayeti üzerine Akyarlar Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarına incelemeye alan ve çevredekilerin ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin E.D. ve E.Ç. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, önceki gün öğle saatlerinde evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Çalınan sörf tahtası ve ekipmanları da bulunup, sahibi Yıldırım'a tutanakla teslim edildi. Jandarma, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri satmak için müşteri arayıp, pazarlık yaptıklarını da belirledi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki ifadelerinde, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Kıyıdaki sörf malzemelerini sahipsiz, zannettik. O nedenle aldık. Çöpe atılacak bir malzeme sandık. Hırsızlık gibi bir niyetimiz yoktu" dedikleri öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve E.Ç., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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