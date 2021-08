Sorel Dağıstanlı kimdir? Halk TV ile anlaşan Sorel Dağıstanlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde Best FM'den ayrıldığını açıklayan Sorel Dağıstanlı'nın Halk TV ile anlaştığının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Sorel Dağıstanlı kimdir? Sorel Dağıstanlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Best FM'de "Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye" programının sunucusu Sorel Dağıstanlı, geçtiğimiz günlerde Best FM'den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Halk TV Ana Haber Bülteni sunucusu İrfan Değirmenci'nin "Halk TV ailesine çok tecrübeli bir gazeteci katıldı" sözleriyle Halk TV ailesine katıldığını açıkladığı deneyimli gazeteci Sorel Dağıstanlı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sorel Dağıstanlı ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

SOREL DAĞISTANLI KİMDİR?

28 Ocak 1974'de İstanbul'da doğan ve ilköğrenim ve lise eğitimini burada tamamlamasının ardından, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesinden Mezun oldu. Mesleğe radyocu olarak başlayan Dağıstanlı Best Fm, Number One, Radyo D ve haber radyosu Radyo Foreks'te editör-spiker ve haber program yapımcısı olarak çalıştı. Televizyonculuk yaşamı ise Kanal D ile başladı. Aranıyor programı sabah haberleri ve ara haberlerde görev aldı. Ardından 1 yıllığına ABD'ye giderek İngilizce sertifika programına katıldı. Döndükten sonra 2016 yılına kadar Habertürk TV'de çalıştı. Haber Müdürlüğü'nün yanı sıra, haftada bir gün ekrana gelen Haber Sahası adlı bir program sununan başarılı haberci, ayrıldıktan sonra Best FM'de hafta içi her gün saat 08:00 ile 10:00 arasında "Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye" programını sunmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde Halk TV Ana Haber Bülteni sunucusu İrfan Değirmenci'nin, "Halk TV ailesine çok tecrübeli bir gazeteci katıldı" sözleriyle Sorel Dağıstanlı'nın Halk TV'ye transfer olduğunu duyurmuştu.

Deneyimli televizyoncu saha ve ekran tecrübesini artık Halk TV'de izleyicilerle buluşturacak.