Sopayla kediye eziyet eden acımasız adam, zabıtaya da saldırdı
17.03.2021 23:36 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:58
Gaziantep'te savunmasız bir kediye elindeki sopayla eziyet eden şahıs, yaptığı yetmezmiş gibi kendisine müdahale etmeye çalışan zabıta ekiplerine saldırdı.
Gaziantep'in Değirmiçem Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cani ruhlu bir şahıs elindeki sopayla kediye eziyet etmeye başladı. Savunmasız kedinin eziyet gördüğünü gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
GÖZÜ DÖNEN ŞAHIS BU KEZ ZABITAYA SALDIRDI
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şahsı engellemeye çalıştı. Ancak gözü dönmüş şahıs, bu kez elindeki sopayla zabıta personeline saldırdı. Saldırgan şahıs gözaltına alınırken, yaralanan kedi ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesi ekiplerince tedavi altına alındı.