Sopayla kediye eziyet eden acımasız adam, zabıtaya da saldırdı
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Sopayla kediye eziyet eden acımasız adam, zabıtaya da saldırdı

17.03.2021 23:36 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:58
Sopayla kediye eziyet eden acımasız adam, zabıtaya da saldırdı

Gaziantep'te savunmasız bir kediye elindeki sopayla eziyet eden şahıs, yaptığı yetmezmiş gibi kendisine müdahale etmeye çalışan zabıta ekiplerine saldırdı.

Gaziantep'in Değirmiçem Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cani ruhlu bir şahıs elindeki sopayla kediye eziyet etmeye başladı. Savunmasız kedinin eziyet gördüğünü gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Sopayla kediye eziyet eden cani ruhlu şahıs zabıtaya da saldırdı

GÖZÜ DÖNEN ŞAHIS BU KEZ ZABITAYA SALDIRDI

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şahsı engellemeye çalıştı. Ancak gözü dönmüş şahıs, bu kez elindeki sopayla zabıta personeline saldırdı. Saldırgan şahıs gözaltına alınırken, yaralanan kedi ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Haber Yorumları (3)
ECE: Bunlar şeytan ölmüşler artik
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VATANDAŞ: Aynısını o şahısa yapacan bakalım nası oluyormuş eziyet
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ONUR CUMA: Merhamet etmeyene merhamet edilmez Hadisi şerif
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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