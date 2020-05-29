Sony, Yeni PS4 Oyunları için PS5 Uyumluluğu Şartı Koydu
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Sony, Yeni PS4 Oyunları için PS5 Uyumluluğu Şartı Koydu

Sony Interactive Entertainment, gelecekte çıkacak olan PlayStation 4 oyunlarının PlayStation 5 ile de uyumlu olmasını istiyor.

Sony, Yeni PS4 Oyunları için PS5 Uyumluluğu Şartı Koydu
29.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:50

Sony Interactive Entertainment, gelecekte çıkacak olan PlayStation 4 oyunlarının PlayStation 5 ile de uyumlu olmasını istiyor. Bu bağlamda da geliştiricilere şart koşmuş.

PlayStation 5 konsolunun geriye uyumluluğu halen merak konusu. Bildiğiniz gibi Mart ayında açıklama yapan Planlama ve Yönetim Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, dört binden fazla PlayStation 4 oyununun PlayStation 5 üzerinde oynanabileceğini söylemişti. Bu bağlamda da yüz kadar oyunun halihazırda test edildiği ve binlercesinin daha test için hazırlanmakta olduğunu da öğrenmiştik.

Yeni PlayStation 4 Oyunları PlayStation 5 ile Uyumlu Olmak Zorunda

Bugün ise Eurogamer tarafından yayınlanan yeni rapora göre, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştiricilere 13 Temmuz 2020 tarihinden sonra onay belgesi için başvurulan bir PlayStation 4 oyununun PlayStation 5 ile de uyumlu olması zorunluluğu getirilmiş. Öncesinde yapılan başvurular için herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Raporda yer alan diğer detaylara göre, oyunlarının çıkış tarihinin sırasına göre geliştiriciler ile ayrı ayrı irtibat kurulacak ve PlayStation 5 ile uyumluluk testinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda detaylı açıklamalar yapılacak. Bununla birlikte, PlayStation 4 oyunları eğer başvurusu yapılan kod donanım üzerinde sorunsuz çalışırsa ve her ikisi sistemde de aynı özellikler sunulur ise PlayStation 5 ile uyumlu sayılacakmış.

Her ne kadar Sony Interactive Entertainment şiddetle öneriyor olsa da, halihazırdaki oyunların ve HD Remaster versiyonların güncellemeleri için, eğer 13 Temmuz 2020 tarihinden önce onay belgesi başvurusu yapılmış ise PlayStation 5 uyumluluğu gerekmeyecek. Aksi durumda uyumluluk zorunluluğu olacak.

Eurogamer tarafından 19 Haziran 2020 tarihinde çıkacak olan The Last of US Part 2 ve 17 Temmuz 2020 tarihinde çıkacak olan Ghost of Tsushima oyunlarının PlayStation 5 ile uyumlu olacağı aktarıldı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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