Sony PlayStation 4 Hatası Bulanlar Zengin Olacak
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Sony PlayStation 4 Hatası Bulanlar Zengin Olacak

Sony tarafından yapılan yeni bir duyuruya göre PlayStation 4 ve PlayStation Network üzerinde hata bulan kişiler, hatanın ciddiyetine bağlı olarak çeşitli miktarlarda ödeme alacak.

Sony PlayStation 4 Hatası Bulanlar Zengin Olacak
25.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:33

Sony tarafından yapılan yeni bir duyuruya göre PlayStation 4 ve PlayStation Network üzerinde hata bulan kişiler, hatanın ciddiyetine bağlı olarak çeşitli miktarlarda ödeme alacak. Peki Sony PlayStation 4 hatası bulan kişiler hangi miktarda ödeme alacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Sony PlayStation 4 Hatası için Ne Kadar Ödenecek?

Oyun oynarken para kazanmak ister misiniz? Sony tarafından başlatılan Hata Ödül Programı ile birlikte artık mümkün olabilir. HackerOne ile ortaklık yapan Sony, PlayStation 4 ve PlayStation Network üzerinde hata bulan kişilere para ödülü vereceğini duyurdu.

Eğer PlayStation Network üzerinde hata bulursanız alacağınız ödeme miktarı şu şekilde olacak:

Basit hatalar için 100 dolar.

Orta ciddiyete sahip hatalar için 400 dolar.

Yüksek ciddiyete sahip hatalar için 1,000 dolar.

Kritik hatalar için 3,000 dolar.

Eğer PlayStation 4 üzerinde hata bulursanız alacağınız ödeme miktarı şu şekilde olacak:

Basit hatalar için 500 dolar.

Orta ciddiyete sahip hatalar için 2,500 dolar.

Yüksek ciddiyete sahip hatalar için 10,000 dolar.

Kritik hatalar için 50,000 dolar ve üstü.

Bu noktada PlayStation 4'te kritik bir hata bulan kullanıcıların en az 50,000 dolar ödül alacağını görüyoruz. Bu da güncel kur üzerinden ufak bir yuvarlama ile birlikte yaklaşık 350,000 TL ediyor. Tabii bu ödülün kritik hatalar için başlangıç fiyatı olduğunu ve hatanın boyutuna göre çok daha yüksek olabileceğini belirtelim.

Sony yaptığı duyurunun devamında PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP ve PS Vita modellerinin veya üçüncü taraf şirketler tarafından yayınlanan yazılımların bu programa dahil olmadığını vurguladı. Peki siz bu program hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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