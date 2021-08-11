Sony, GTA 5'in PS5'te 4K 60 FPS olacağını doğruladı!

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, PlayStation 5 kullanıcıları bir sonraki güncellemelerinde GTA 5'i 4K 60 FPS deneyimleyebilecek.

PlayStation Blog'un Almanca versiyonuna göre Grand Theft Auto, PlayStation 5'te 4K 60 FPS'de çalışacak. Bu, hayranların yeni sürümünün performansıyla ilgili edindiği ilk gerçek bilgi ve muhtemelen Grand Theft Auto V'in bu yıl içinde yeniden piyasaya sürülmesi için büyük bir pazarlama hamlesinin başlangıcı. Rockstar, yeni GTA 5'te özel içerikler gibi birçok potansiyel değişiklik yaptı. Ayrıca, Bununla birlikte GTA Online'a yeni araçlar da eklenmesi bekleniyor.

Rockstar, bu yeni sürümden ne bekleneceği konusunda detay vermedi, ancak şirket, hali hazırda elinde GTA 5'in bir kopyası olan oyuncuları yeni konsollar için yükseltmeye teşvik etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor gibi görünüyor.

GTA 5'in yeni konsol sürümü 11 Kasım 2021 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S oyun konsollarına çıkacak.