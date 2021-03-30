Sony'den kötü haber geldi! PS3, PSP ve PS Vita online mağazaaları kapanıyor

Sony son zamanlarda dönen iddialara yönelik resmi açıklamayı yaptı. Bir döneme damga vuran efsane oyun konsolu için yolun sonunun geldiğini duyurdu. Sony'nin resmi açıklamasına göre PS3,PSP ve Vita kalıcı olarak PlayStation Store mağazalarından kaldırılıyor.

Sony son dönemlerde çıkan iddialara yönelik resmi bir açıklama yapmış oldu. Sony resmi internet sayfasında yapılan açıklamaya göre, PS3, PSP ve vita cihazları için bir son yaklaşıyor. PlayStation mağazalarında kalıcı olarak kapatılacak cihazların tarihleri paylaşıldı.

PlayStation resmi destek sayfasının yaptığı güncellemeyle belirlenen bilgilere göre, PlayStation 3 ve PSP konsolları 2 Temmuz'da kapatılırken, PS Vita ise 27 Ağustos'ta çevrimiçi mağazalara olan erişimini kaybedecek. Kapanış tarihine kadar ise oyuncular PlayStation Store üzerinden oyun satın almaya devam edebilecek.

PS3'TE ERİŞİME DEVAM EDİLEBİLECEK ÖZELLİKLER

· Önceden satın aldığınız oyunları yeniden indirip oynayabilirsiniz.

· Önceden satın aldığınız video/medya içeriklerine erişmeye devam edebilirsiniz.

· Oyun ve PlayStation®Plus kuponlarını kullanmaya devam edebilirsiniz.

· Hizmete üyeliğiniz devam ettiği sürece, PlayStation®Plus üzerinden almış olduğunuz oyunları yeniden indirip oynayabilirsiniz.

ERİŞİMİN SONLANACAĞI ÖZELLİKLER:

· Artık oyunlar ve video içerikleri dahil olmak üzere PS3, PS Vita ve PSP dijital içeriklerini satın alamazsınız.

· Artık PS3, PS Vita ve PSP'deki oyunlarda oyun içi satın alma işlemi gerçekleştiremezsiniz.

· PS3, PS Vita, PSP cihazlarında PlayStation™Store kapatıldıktan ve satın alma işlevi sonlandırıldıktan sonra bu cihazlarda PSN cüzdanındaki para kuponlarını (ör. hediye kartları) kullanamazsınız. PSN cüzdanınızdaki para PSN hesabınızda kalır ancak cüzdanınızdaki parayı yalnızca web'deki PlayStation™Store, PlayStation®App veya PS4 ve PS5 konsollarından PS4 ve PS5 ürünlerini satın almak için para kullanabilirsiniz.