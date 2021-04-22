Sony CEO'su PlayStation 5'e özel oyunların piyasaya çıkacağını duyurdu! En yakın tarihte hangi oyunlar çıkış yapacak?
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Sony CEO'su PlayStation 5'e özel oyunların piyasaya çıkacağını duyurdu! En yakın tarihte hangi oyunlar çıkış yapacak?

Sony CEO'su PlayStation 5'e özel oyunların piyasaya çıkacağını duyurdu! En yakın tarihte hangi oyunlar çıkış yapacak?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan, PlayStation 5'te önceki PlayStation konsollarına kıyasla daha fazla özel oyunun piyasaya sunulacağını duyurdu. İşte Detaylar!

Nikkei ile özel bir röportaj gerçekleştiren Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan açıklamasında şu şekilde konuştu: "Sessizce fakat istikrarlı bir şekilde PlayStation için yüksek kaliteli oyunlara yatırım yapıyoruz ve PlayStation 5 neslinin her zamankinden daha özel oyuna sahip olduğundan emin olacağız.

Oyun sektörünün her geçen gün büyümesi Sony cephesini harekete geçirmiş görünüyor. Sony ayrıca bünyesine yeni stüdyolar katmakla hâlâ ilgileniyor. Jim Ryan, en son Insomniac Games'i satın aldıklarını ve ileride de yeni satım alımların gerçekeşebileceğini belirtmişti.

SONY PLAYSTATION 5'E ÖZEL OYUNLARI DUYURDU

PlayStation 5 için çıkış yapacak özel oyunlardan en yakın tarihli olanı Returnal, 30 Nisan'da çıkış yapacak. Bir diğer oyun, Ratchet & Clank: Rift Aparts ise 11 Haziran tarihinde piyasaya sunulacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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