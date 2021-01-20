Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları kim? Sonsuzluk Projesi konusu, oyuncuları ve Sonsuzluk Projesi özeti!
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Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları kim? Sonsuzluk Projesi konusu, oyuncuları ve Sonsuzluk Projesi özeti!

20.01.2021 07:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 07:49
Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları kim? Sonsuzluk Projesi konusu, oyuncuları ve Sonsuzluk Projesi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sonsuzluk Projesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sonsuzluk Projesi konusu, özeti ve Sonsuzluk Projesi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sonsuzluk Projesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sonsuzluk Projesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sonsuzluk Projesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Sonsuzluk Projesi konusu nedir, Sonsuzluk Projesi oyuncuları kimler ve Sonsuzluk Projesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

SONSUZLUK PROJESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir grup genç zaman makinasının planlarını keşfederler. Keşfettikleri planlar üzerinden zaman makinasını yaratarak, yaptıkları hataları düzeltmeye başlarlar ama her değiştirdikleri bir olay başka bir olayı değiştiriyordu.

SONSUZLUK PROJESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

'Sonsuzluk Projesi' filminin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Virginia Gardner, Sam Lerner ve Michelle DeFraites yer alıyor.

Yönetmen: Dean Israelite

Oyuncular: Jonny Weston, Virginia Gardner, Sam Lerner, Michelle DeFraites

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