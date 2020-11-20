Songül Ülkü kimdir? Songül Ülkü kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Bir dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi Perihan Abla'nın oyuncusu Songül Ülkü, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Peki, Songül Ülkü kimdir? Songül Ülkü kaç yaşında, nereli, mesleği ne?