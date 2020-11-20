Songül Ülkü kimdir? Songül Ülkü kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Songül Ülkü kimdir? Songül Ülkü kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

20.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:45
Songül Ülkü kimdir? Songül Ülkü kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Bir dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi Perihan Abla'nın oyuncusu Songül Ülkü, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Peki, Songül Ülkü kimdir? Songül Ülkü kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Perihan Abla dizisiyle adını duyuran Songül Ülkü, magazin gündemini sarsan açıklamalar yaptı. Peki, Songül Ülkü kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Songül Ülkü kimdir?

SONGÜL ÜLKÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1963

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: Muğla

Songül Ülkü, 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak Perihan Abla dizisiyle adını duyurdu. Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı bu dizide Sevil karakterini canlandırdı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 11:45:29. #1.14#
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