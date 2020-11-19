Songül Ülkü kimdir? Songül Ülkü kaç yaşında, nereli? Songül Ülkü filmleri!

Perihan Abla dizisi ile tanıdığımız oyuncu Songül Ülkü kimdir? Songül Ülkü kaç yaşında, nereli? Songül Ülkü filmleri!

11 sinema filmde yer alan hala güzelliği ile konuşulan Songül Ülkü kimdir? Songül Ülkü kaç yaşında, nereli? Songül Ülkü filmleri!

SONGÜL ÜLKÜ KİMDİR?

Songül Ülkü 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak usta oyuncular Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı Perihan Abla dizisiyle adını duyuran Songül Ülkü, bu dizide Sevil karakterini canlandırdı. Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı.

Bir döneme damga vuran Songül Ülkü katıldığı canlı yayında usta oyuncu Perran Kutman'la ilgili iddialarda bulundu. Ülkü, birlikte çalıştıkları dönemde Kutman'ın kendisine çok kötü davrandığını iddia etmişti.

SONGÜL ÜLKÜ FİLMLERİ!

Perihan Abla, Beyaz Bisiklet, Bir Bey'in Oğlu, Bir Aşk Yeter gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.