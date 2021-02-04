Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı
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Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı

04.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:45
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı

Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı süper mini elbiseli pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Hayranlarından yüzlerce beğeni alan Karlı, iltifat yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz aylarda eski eşi tarafından dolandırıldığını, hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü anlatan Songül Karlı, sosyal medyada bu kez süper mini elbiseli pozuyla gündem oldu.

ŞARKICIYA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Karlı, taytlı pozu sonrası mini elbisesiyle sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı. Süper mini elbisesiyle ve dekoltesiyle dikkat çeken Karlı paylaşımına "Yoldayım bekleyin biraz" notunu düştü. İltifatların ardı ardına sıralandığı yorumlarda, 47 yaşındaki ünlü şarkıcıya eşiyle yaşadığı olaylara yönelik de destek geldi.

"SADECE GÖĞÜSLERİMİ KÜÇÜLTTÜM"

Geçtiğimiz aylarda, "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri ile magazin dünyasında bomba etkisi yaratan Songül Karlı, estetik iddialarıyla da çok konuşulmuştu. İddiaları yalanlayan Karlı, "Sadece göğüslerimi küçülttüm." demişti.

Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı
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