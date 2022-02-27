Songül Karlı kimdir? Songül Karlı nereli, kaç yaşında? Songül Karlı kiminle evli?

Songül Karlı kimdir? Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Songül Karlı merak konusu oldu. İşte Songül Karlı hakkında merak edilen Songül Karlı kimdir, Songül Karlı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Eylül 1973 (48 yaşında),

Nereli: İstanbul

Boy: 1,67 m

Eşi: Metin Yüncü (e. 2012–2017), Baykal Gümüş (e. 2005–2008)

Çocukları: Efe Furkan Gümüş

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, 90'larda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sundu. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.

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