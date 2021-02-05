Songül Karlı kimdir? Songül Karlı hayatı ve biyografisi! Songül Karlı kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Songül Karlı hakkında merak edilenler. Songül Karlı hayatı ve biyografisi. Songül Karlı kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Songül Karlı merak konusu oldu. İşte Songül Karlı hakkında merak edilen Songül Karlı kimdir, Songül Karlı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
SONGÜL KARLI KİMDİR?
15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.
Songül Karlı sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrıldı. Daha sonra evlendiği Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2008 yılında ondan da boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.
2004'te son albümü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.
SONGÜL KARLI KAÇ YAŞINDA?
1973 yılında dünyaya gelen sanatçı 47 yaşındadır.
SONGÜL KARLI'NIN OĞLU KİMDİR, ESKİ EŞİ KİMDİR?
İki kez evlilik yapan Songül Karlı'nın ilk eşi Baykal Gümüş'tür. Bu evlilikten Efe Furkan Gümüş adında bir oğlu var.
2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlenmişti.
SONGÜL KARLI ŞARKILARI
Dallarımı Kırdılar
Güzel Bu Nasıl Sevdaymış
Babamın Kızıyam
Yandırdın Kalbimi
Yalan
Omuz Omuza
Az Bana
Ay Gibi Yar
Yine Gönlüm Hoş Değil
Şeker Almaya Geldim
Benim Yarim
Dağlara Gel
Deli Yiğidim
Kamber Ağa
Derdim Çoktur
Hayat Bir Gün
Geleceğin Yok Senin
Böyle Olurmu?
Anam Ağlar
Fadimem
Nazlana
Özge Yar
Yazın Yağar Kar Başıma
Ağlasam mı
Koca Dünya
Bir Yana
Can Sevdiğim
Derman Sendedir
Yola Çevirdiler Beni
Halimiz Budur
Mihribanım
Hamsi Gözlüm
SONGÜL KARLI'NIN SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR
Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV
Su Gibi (2008) FOX TV
Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV
Oyuncu olarak yer aldığı diziler
Paşa Baba Konağı (2000) TGRT
Reyting Hamdi (2002) ATV
Türkü Filmi (2004) Kanal 7
Yasemince (2010) FOX TV