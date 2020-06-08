Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması Şarkıcı Songül Karlı, iki kız arkadaşıyla birlikte tatile çıktı

Snob Magazin'in haberine göre;& ;Hafta sonunu Çeşme Alaçatı'da iki kız arkadaşıyla tatil yaparak geçiren Karlı, yeğeni Tuna Taşkın'ın yakın zamanda açılışını yapmaya hazırlandığı Azize Alaçatı Meyhane'yi ziyaret etti.

'HAYATIMDA YALNIZCA OĞLUM VAR'

İki yıl önce eşinden boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Songül Karlı, "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var" diyerek yeni bir aşka kalbinin kapalı olduğunu açıkladı.& ;



