Soner Sarıkabadayı neyi öğreniyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Soner Sarıkabadayı neyi öğreniyor?

15.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:51
Soner Sarıkabadayı neyi öğreniyor?

Ekim ayında oğlunu kucağına alan Soner Sarıkabadayı, babalık hakkında konuştu. İşte detaylar...

Sade bir törenle evlenen ve ekim ayında oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına Soner Sarıkabadayı ve model eşi Madelein Lopez Camelo, İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Üç aylık oğullarıyla alışveriş merkezine giden çift, basın mensuplarını kırmayarak poz verdi. Sarıkabadayı babalığın çok değerli bir duygu olduğunu söylerken "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum" yanıtını verdi. Bu sırada yanlarına gelen hayranlarını da geri çevirmeyen şarkıcı, sevenleriyle sosyal mesafeli fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlker Başbuğ Fikri Sağlar Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Demet Özdemir Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soner Sarıkabadayı neyi öğreniyor? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:52:39. #1.15#
title