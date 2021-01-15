Soner Sarıkabadayı neyi öğreniyor?

Sade bir törenle evlenen ve ekim ayında oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına Soner Sarıkabadayı ve model eşi Madelein Lopez Camelo, İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Üç aylık oğullarıyla alışveriş merkezine giden çift, basın mensuplarını kırmayarak poz verdi. Sarıkabadayı babalığın çok değerli bir duygu olduğunu söylerken "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum" yanıtını verdi. Bu sırada yanlarına gelen hayranlarını da geri çevirmeyen şarkıcı, sevenleriyle sosyal mesafeli fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin