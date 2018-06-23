Seçime Saatler Kala Son Anket: Erdoğan Yüzde 47, İnce Yüzde 33, Seçim İkinci Tura Kalıyor

24 Haziran seçimine 1 gün kala SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, son anket sonuçlarını paylaştı. Seçimde Erdoğan'ın yüzde 47, Muharrem İnce'nin yüzde 33 oy olacağını belirten Bayrakçı seçimin ikinci tura kalacağını açıkladı.

SONAR araştırmanın sahibi Hakan Bayrakçı, sosyal medya hesabından 24 Haziran erken seçimine ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı.

"ERDOĞAN YÜZDE 47, İNCE YÜZDE 33 CİVARI"

Yaptıkları son araştırmanın sonucu "Son tesbitler" notuyla paylaşan Hakan Bayrakçı, "Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 47, Muharrem İnce yüzde 33 civarı oy alıyor. Seçim ikinci tura kalıyor" notunu düştü.

"İNCE'NİN KAZANMASI DAHA OLASI GÖRÜNÜYOR"

Yaptıkları araştırma neticesinde seçimlerin ikinci tura kaldığını belirten Bayrakçı, "İkinci turda Erdoğan ve İnce'nin oyları başa baş gözükmekle birlikte İnce'nin 2-3 Puan farkla CB seçimlerini kazanması çok daha olası görünüyor" ifadesini kullandı.