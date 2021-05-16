SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI
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SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın stresine dayanamayıp kalp krizinden yaşamını yitiren Muharrem Günay (35) gözyaşları içinde toprağa verildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın stresine dayanamayıp kalp krizinden yaşamını yitiren Muharrem Günay (35) gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede, Günay'ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray forması serildi.

Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Bekar olan Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Günay yaşamını yitirdi. Günay'ın ani ölüm haberi yakınları ve sevenleri yasa boğdu.

BABA OCAĞI KOÇARLI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Muharrem Günay'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, kardeşi Musa Günay ve annesi Nevin Günay tarafından teslim alınan cenazesi, baba ocağı olan Aydın'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Halilbeyli Mahallesi'ne getirildi. Halilbeyli Mahalle Camii'nde arkadaşları Günay'ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray'ın forması serdi. Günay, ikindide kılınan namazın ardından gözyaşları içinde Halilbeyli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ŞAKA YAPTIĞINI SANDIK'

11 yıl birlikte futbol oynadığı arkadaşını maç izlerken kaybettiklerini belirten Molla Battal, Arkadaşımız koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Maçın devre arasında çok heyecanlandı. Oturduğu sandalyenin üzerinde yığılıp kaldı. Bir ilk etapta şaka yaptığını sandık. Ama gerçekti ve onu kaybettik. Kendisi Aydın'da çeşitli amatör spor kulüplerinde futbol oynamıştı. Futbola çok tutkundu. Sonu böyle oldu çok üzgünüz dedi.

GALATASARAY SPOR KULUBÜNDEN BAŞSAĞLIĞI

Maç izlerken kalp krizinden yaşamını yitiren Günay için Galatasaray Spor Kulübü de resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınlayıp, Dün akşam oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz denildi.

SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA GALATASARAY FORMASIYLA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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