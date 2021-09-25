Son Yaz yeni bölüm ne zaman? Son Yaz 23. bölüm bugün var mı? Son Yaz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim hayatına Rize'de, tek başına devam etmektedir. Çocuklarından, gerçeklerden, her şeyden uzak yaşamaktadır. İstanbul'da yaşayan Yağmur ve Altay ile bile doğru düzgün görüşmemektedir.Selim'in bu inzivası sürpriz bir ziyaretçi ile bölünecektir.Önemli bir görev için İstanbul'a çağrılan Selim, hayata geri dönebilecek midir? Çocuklarını bile görmekten kaçan Selim'i, ne geri döndürebilir? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Akgün ise kaçak durumdadır.Ancak her kaçışın bir sonu vardır. Ve o son, Akgün için çok yakındır.Akgün babasının hayatı için büyük bir pazarlığa girecek vebu pazarlık Akgün'ün hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün ve Selim tekrar bir aradadır. Sare'nin teklifini kabul eden Akgün ve Selim artık büyük bir riskin içindedir. Şimdi yapılması gereken en önemli şey; Akgün'ü Sancaktarların içine sokmaktır ancak bu çok kolay olmayacaktır. Selim'in bunun için bir planı vardır.

Selim diğer yandan da Canan'ın gerçek katilinin peşine düşer. Sare'nin getirdiği ipucu ile Selim için her şey baştan başlar. Sare ise her şeyin planladığı gibi gitmesinden memnundur ancak Soner ve Naz tüm planları alt üst edecektir. Yağmur ve Akgün ise kendini yepyeni bir denklemin içinde bulacaktır. Akgün ve Yağmur için zaten zor olan hayat, Cihan Sancaktar'ın dahil olmasıyla daha da zorlaşacaktır.

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