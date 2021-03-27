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Son Yaz Soner kim?

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Son Yaz Soner kim?

FOX'un sevilen dizisi Son Yaz'da Soner dikkatleri çekiyor. Peki, Son Yaz Soner kim?

Son Yaz dizsinde izleyicilerin merak konusu olan Soner hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Son Yaz Soner kim?

SON YAZ SONER KİM?

Halil Babür

Halil Sadi'nin en küçük oğlu. Aslında Halil Sadi'nin metresinden olma çocuğu. Halil Sadi 10 yaşına kadar onu kabul etmez ancak annesinin ölümü sonrası Soner'i himayesine alır. Ama diğer çocuklarından her zaman ayırır onu. Soner, Halil Sadi için değersiz bir yük olmuştur o yıllarda.

Soner 18 yaşına geldiğinde diğer çocuklarını legal işlerinin başına geçip yürütürken Soner'i hep pis işleri için kullanır Halil Sadi. Soner de yıllarca bu travmayla büyür, sert, acımasız ama aslında çok yaralı bir insan haline gelir.

Soner büyürken Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın emrinde olduğu için hem abilerinin hem de Akgün'ün dışlamalarına ve kabadayılıklarına maruz kalmıştır ancak babası Halil Sadi başa geçince Akgün'le rövanş peşine düşer. Hayata olan kızgınlığın bedelini de Akgün'e ödetme peşine düşer.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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