Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz 10. bölüm fragmanı izle!

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz 10. yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu?

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlanan ve yayın hayatına yeni başlayan Son Yaz dizisinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz 10. yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

SON YAZ DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

SON YAZ 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Akgün'ün ihanetini öğrendikten sonra Akgün'ün hayatını cehenneme çevirmeye karar verir. Köstebeklikten tutuklayamayacak olsa bile adam yaralamadan mahkemeye çıkaracaktır. Fakat Selim görevden el çektirilmiştir, bunu başka bir savcı üzerinden yapması gerekmektedir. Akgün mahkemeye çıktığında ise kimsenin beklediği olmaz.

Akgün'ü artık bambaşka bir yol beklemektedir. Fakat Akgün savcıya vicdan borcunu ödemeden gitmeye niyetli değildir. Selim Kara'nın namını temizlemek, ona kurulan komployu ortaya çıkarmak Akgün için namus borcudur. Tabii bunu kendisinden nefret eden Selim'e görünmeden yapmak zorundadır.

Canan ise kocasının düştüğü durumun farkındadır. Selim'e sahip çıkma sırası Canan'dadır.

Akgün, Selim'e kurulan komployu çözmek için uğraşırken yolları babasının başına gelenleri kendi yöntemi ile çözmek isteyen Yağmur'la kesişecektir. Yağmur zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ya Akgün'ün yolunu seçip babasının mesleğini kurtaracak ya da yasa dışı yapılan bu eyleme karşı çıkacaktır.,

SON YAZ 9. SON BÖLÜM İZLE!

SON YAZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!