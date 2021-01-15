Son Yaz dizisi nerede çekildi? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz dizisinin oyuncuları kimlerdir? Son Yaz ne zaman, hangi kanalda?

FOX TV'nin yeni dizisi Son Yaz, dizinin ilk bölümünün ardından izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlayan ve yayın hayatına yeni giren Son Yaz dizisi hakkında merak edilenler arasında Son Yaz dizisi nerede çekildi? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz dizisinin oyuncuları kimlerdir? Son Yaz ne zaman, hangi kanalda? soruları var!

Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlayan ve yayın hayatına yeni giren Son Yaz dizisinin yapımcılığını Saner Ayar üstlenirken, yönetmen koltuğunda da Burak Arlıel oturuyor. 1 Ocak'ta ekran macerasına başlayan Son Yaz dizisi bugün 3. bölümüyle ekranlara geliyor! İzleyiciler, Son Yaz dizisi nerede çekildi? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz dizisinin oyuncuları kimlerdir? Son Yaz ne zaman, hangi kanalda? sorularını merak ediyor. Sizler için derledik!

SON YAZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Son Yaz dizisi çekimleri ilk olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde başladı. Çekimler daha sonra İzmir'e taşındı. Dizinin çekimleri ileriki bölümlerde İzmir'in Seferihisar, Urla, Çeşme gibi ilçelerinde devam edecek.

SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir

SON YAZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR? SON YAZ OYUNCU KADROSU!

Akgün Gökalp Taşkın (Alperen Duymaz)

Selim Kara (Ali Atay)

Canan Kara (Funda Eryiğit)

Yağmur Kara (Hafsanur Sancaktutan)

Fatih Doğanay (Emre Karayel)

Metin Yaman (Sinan Tuzcu)

Serap Gök (Şebnem Dönmez)

Selçuk Taşkın (Arif Pişkin)

SON YAZ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Son Yaz dizisi her Cuma saat 20:00'da FOX TV'de!